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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den Mesut Barzani görüşmesi açıklaması | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den Mesut Barzani görüşmesi açıklaması

        DEM Parti'den yapılan açıklamada Mesut Barzani ile görüşen heyetlerinin, yarın da Neçirvan Barzani ve Bafil Telabani bir araya geleceği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:06
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        Mesut Barzani görüşmesi açıklaması
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        DEM Parti, heyetlerinin Erbil ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

        Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü" denildi.

        1 saat 45 dakika süren görüşmede heyetlerinin, terör örgütü elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu belirtildi. Ayrıca Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek" denildi.

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