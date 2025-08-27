Habertürk
        DEM'Lİ Başkan Habertürk'e konuştu: "Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk"

        DEM Partili Ahmet Kenan Türker Habertürk'e konuştu: Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk

        Malazgirt Zaferi'nin 954'ncü yıldönümü kutlamalarında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana oturması ve sohbet etmesi çok konuşulmuştu. Habertürk'e konuşan DEM Partili Türker, "Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk" ifadelerini kullandı. MHP liderinin kendisini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 27.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:10
        "Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk"
        DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok konuşulan o sohbetin detaylarını Habertürk'e paylaştı.

        "BARIŞI KONUŞTUK”

        DEM Partili Başkan Ahmet Kenan Türker, MHP lideri ile barışı konuştuklarını ifade etti. Türker, "Sayın Bahçeli ile sadece barışı konuştuk, bizler de katkı sunacağımızı söyledi" diye konuştu.

        "BİZLERİ ONURLANDIRDI"

        Ev sahibi olarak MHP liderini karışlamak istediklerini kaydeden Türker, "Bizler kendisini karşıladık, bundan çok memnun oldu. Beni yanına oturttu bizleri onurlandırdı" dedi.

        DEM Partili Başkan, Bahçeli'nin barışa inandığını ve mutlaka bu topraklara barışın geleceğini söylediğini aktardı.

        "SAYIN BAHÇELİ ANKARA'YA DAVET ETTİ"

        DEM Partili Belediye Başkanı Türker, MHP liderinin kendisini Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Türker, en kısa sürede iadeyi ziyarette bulunacağını kaydetti.

        NE OLMUŞTU?

        MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldı. Protokolde Dem Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile yan yana oturup, bir süre sohbet etti. O anlar MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşıldı.

