Delta varyantı yüzünden dünya ayakta!

Koronavirüs salgınıyla dünya genelinde mücadele devam ederken, Delta varyantı korkutmaya devam ediyor. Avustralya'da Delta varyantı sebebiyle Sidney iki haftalığına kapanırken, Rusya'da Delta varyantı yüzünden can kayıplarının endişe verici boyutlara ulaştığı açıklandı. İsrail'de Covid-19 vakalarındaki artış kapalı alanlarda maske takma zorunluğunu yeniden getirdi. Birleşik Krallık'ta aşılara rağmen Covid-19 vakalarında artış ise devam ediyor.
Türkiye'ye ise 6 ülkeden girişler yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelgeye göre, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bir sonraki karara kadar durduruldu.
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunun bilindiğini, iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebileceklerini açıklamıştı.
Delta varyantına karşı bir uyarı da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden geldi. DSÖ, son derece bulaşıcı olan Delta varyantı dünya genelinde hızla yayılırken, her iki doz aşısını olan insanları maske takmaya ve diğer Covid-19 pandemisi güvenlik önlemlerini uygulamaya devam etmeye çağırdı.
DSÖ'den Dr. Mariangela Simao, "İnsanlar sadece iki doz aldıkları için kendilerini güvende hissedemezler. Aşı tek başına topluluk bulaşmasını durdurmaz" açıklamasında bulundu.
Dr. Simao, "İnsanlar maske kullanmaya devam etmeli, havalandırılan ortamlarda bulunmalı, el hijyeni ve sosyal mesafeye uymalı, kalabalıktan kaçınmalı" diye konuştu.
BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin de Delta varyantına ilişkin endişeler olduğunu söyleyerek, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin ikinci aşısını olduğu Birleşik Krallık'ta, Delta varyantı hala artıyor" dedi.
Bu durumun virüse karşı uyanık kalmanın bir nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" diye konuştu.
Delta varyantından koronavirüs hastalığına karşı Pfizer-BioNTech aşısının etkinliğinin, bir dozdan sonra yüzde 36 ve iki dozdan sonra yüzde 88 olduğu belirtildi. AstraZeneca aşısının etkinliğinin ise bir dozdan sonra yüzde 30, iki dozdan sonra yüzde 67 olduğu kaydedildi.
Delta varyantının çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Delta varyantı, çok tehlikeli bir varyant; çünkü çift mutasyonlu. İki mutasyonlu virüs birleşti ve üçüncü süper bulaştırıcı bir tür oluştu. Bu yeni türün antikordan kaçma özelliği var ve şimdiye kadar bildirilen varyantların en güçlüsü, en hızlısı ve en bulaştırıcısı. 'Her şey bitti' demek için çok erken. 'Aşı yaptırdım' diye rehavete kapılmayın. İkinci aşınız yapılıncaya kadarki süreçte çok sıkı korunun. Maske takma, el yıkama ve havalandırma gibi kurallara daha sıkı uyalım" dedi.
Delta varyantının (B.1.617.2) neden olduğu en erken belgelenmiş Covid-19 vakası, ilk kez Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Ekim 2020'de bulundu. Delta varyantı bu tarihten sonra Hindistan'da ve tüm dünyada ciddi bir şekilde yayıldı.
Birleşik Krallık'ta Covid-19'lu kişilerde baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve bazı durumlarda öksürük görüldü.
King's College London'da genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector, "Daha çok genç nüfus için kötü bir soğuk algınlığı gibi. Bu, insanların sadece hafif bir soğuk algınlığı olduğunu düşünmelerine ve günlerini normal bir şekilde geçirmelerine neden olabilir. Bu semptomları olan kişilerin evde kalmaları ve test yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.
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