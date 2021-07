Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Delta Plus' varyantıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Delta Plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü, bunlardan biri İstanbul" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca, "Bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70’ine erişebilir olup aşılayalım istiyoruz" açıklamasında da bulundu. Peki, delta plus belirtileri neler? Delta plus varyantı ve delta varyantı arasında fark ne? İşte merak edilen sorunun cevabı...

DELTA VARYANTI NEDİR?

İlk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen Delta (B.1.617.2), Dünya Sağlık Örgütü'nün "Endişe Verici Varyant" (VOC) kategorisine aldığı Covid-19 mutasyonlarının sonuncusu oldu.

"B.1.617" adı verilen soyun bir alt türü olarak ortaya çıkan Delta varyantı, "B.1.167.1" koduyla anılan Kappa varyantı ile "P681R" ve "L452R" adlı iki mutasyonu paylaşıyor. Kappa'daki "E484Q" mutasyonu yerine Delta varyantında "T478K" mutasyonu bulunuyor.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Virüsün insan hücrelerine tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlayan diken proteinine etki eden Delta'daki mutasyonlar, bulaşıcılığı arttırırken vücudun antikor direncini azaltıyor. Varyantların, enfekte olan kişiyi ne kadar hasta ettiği ya da semptomlar üzerinde etkisi olup olmadığı sorusunun şu an için net bir yanıtı yok.

Ancak virüsün en çok görüldüğü ülkelerden İngiltere'de yapılan araştırmalar, Delta varyantının öksürük, yüksek ateş ve tat/koku kaybı gibi koronavirüsün bilinen belirtilerinden farklı olarak baş ağrısı ve burun akıntısına da yol açtığını gösteriyor.

DELTA PLUS NEDİR?

Delta'nın ilk kez görüldüğü Hindistan'dan 22 Haziran'da, yeni bir varyantın daha Endişe Verici Varyant listesine eklendiği duyurusu geldi: Son eklenen 'Delta plus'tı.

Salgını domine eden 'Delta'nın kuzeni' olarak adlandırılan 'Delta plus' adını ilk kez mart ayının ortalarında bilimsel makalelere yazdırdı. Şu ana kadar, aralarında ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu 10'dan fazla ülkede görüldü.

Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof.Dr Canan Külah, yeni türle ilgili şu bilgileri veriyor: "Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip. Bu, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanmış mutasyon. Delta'ya bu mutasyonun eklenmesiyle 'plus' olarak adlandırıldı."

National Geographic'e konuşan bazı uzmanlar K417N mutasyonunun, Delta plusun direncini kırıp, Delta'dan daha zayıf kılabileceği görüşünde.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Atakent de Delta plus için "Orijinal Delta varyantından daha bulaşıcı olduğuna, daha ağır hastalığa neden olduğuna veya daha tehlikeli olduğuna dair yeterli veri yok" diyor.