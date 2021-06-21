Endişeler arttı! Delta varyantı 80'dan fazla ülkede görüldü

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Hindistan, koronavirüste ikinci dalgayla savaşırken, üçüncü dalganın da beklenenden çok daha erken gelebileceği belirtildi. Delta varyantı, 80'den fazla ülkeyi etkiledi. Birleşik Krallık'ta aşılara rağmen Covid-19 vakalarında artış görülüyor. Almanya ise Delta varyantının sebep olabileceği başka bir dalga konusunda temkinli.

Delta varyantı tam olarak nedir?

Delta varyantının (B.1.617.2) neden olduğu en erken belgelenmiş Covid-19 vakası, ilk kez Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Ekim 2020'de bulundu. Delta varyantı bu tarihten sonra Hindistan'da ve tüm dünyada ciddi bir şekilde yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Delta varyantının dünyada baskın hale geldiğini duyurdu.

DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI!

Uzmanlardan da Delta varyantına ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Bilim insanları, Delta varyantı yayılmaya devam ederse salgında dördüncü dalganın gelebileceği uyarısında bulunuyor. Kişi aşılanmış olsa da kapalı ve kalabalık bir ortamda maske ve mesafe kuralına uymak zorunda.

BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin de Delta varyantına ilişkin endişeler olduğunu söyleyerek, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin ikinci aşısını olduğu Birleşik Krallık'ta, Delta varyantı hala artıyor" dedi.

Bu durumun virüse karşı uyanık kalmanın bir nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" diye konuştu.

Delta varyantı ile Delta plus varyantı arasındaki fark nedir?

Delta plus veya AY.1 olarak adlandırılan delta varyantının daha bulaşıcı bir alt soyuna ilişkin raporlar da ortaya çıkıyor. Bu varyant, ilk olarak Güney Afrika'da tanımlanan Beta varyantında yaygın olarak görülen K417N mutasyonuna sahip. Bilim insanlarına göre şu anda bu varyantın çok fazla vakası yok.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Klinik epidemiyolog Dr. Deepti Gurdasani, "Bu, muhtemelen aşılardan daha iyi kaçış ve hatta muhtemelen bulaşıcılığın artmasıyla ilişkilendirilmiş bir mutasyondur. Bu yeni varyantın özelliklerini henüz bilmiyoruz" dedi.

Delta varyantı daha bulaşıcı mı?

İngiltere Halk Sağlığı (PHE)'ndan elde edilen verilera göre, Birleşik Krallık'taki yeni Covid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlası Delta varyantından oluşuyor. İngiltere, 9 Haziran itibariyle 42 binden fazla Delta varyantı vakasını doğruladı ve 2-9 Haziran'dan itibaren yaklaşık 30 binlik bir artış olduğunu bildirdi. PHE tarafından teyit edilen vakaların çoğunun ya aşılanmadığı ya da sadece bir doz aşı yaptırdığı belirtildi.

PHE araştırması, Delta varyantının, ilk kez Birleşik Krallık'ta tanımlanan Alfa varyantına (B.1.1.7) kıyasla yüzde 64 oranında hane içi bulaşmadaki artışla ilişkili olduğunu buldu.

Dr. Gurdasani, "Hindistan'da erken fark ettiğimiz şey, Delta varyantının, ilk olarak Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan Alfa varyantından daha hızlı büyüdüğüydü. Bu çok endişe vericiydi çünkü o sırada Alfa varyantının orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğunu biliyorduk" dedi.

Daha ölümcül mü?

Delta varyantının daha fazla ölüme neden olup olmadığı hakkında hala çok az veri var. Birleşik Krallık'ta 1 Şubat ile 7 Haziran arasında Delta varyantının neden olduğu 42 ölüm meydana geldi. Bunlardan 23 kişi aşılanmadı, yedi kişi ilk aşı dozundan 21 gün sonra hayatını kaybetti ve 12 kişi ise ikinci dozdan iki hafta sonra yaşamını yitirdi. Alfa varyantı ile karşılaştırıldığında, PHE'ye göre Delta varyantının hastanede yatışa neden olma olasılığı daha yüksek.

7-13 Haziran tarihleri ​​arasında tüm Covid-19 varyantları nedeniyle önceki haftaya göre yüzde 43 artışla bin 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Dr. Gurdasani, "Birleşik Krallık'tan gelen veriler bize hastaneye yatışa neden olma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor, bu nedenle varyantın daha ölümcül olduğunun bulunması şaşırtıcı olmaz" diye konuştu.

Gurdasani, "Aşıların yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde bunun bir kısmı önlenebilir, ancak vaka ve hastaneye yatışlar arasındaki bağlantı yine de kaybolmaz. Dünyanın büyük çoğunluğunun hala aşılanmadığını biliyoruz" dedi.

DSÖ'den Maria Van Kerkhove, Delta varyantının daha ciddi hastalığa neden olduğunu söyleyen çalışmaları ve raporları doğrulamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Aşılar bizi Delta varyantından koruyor mu?

PHE çalışması, Pfizer-BioNTech aşısının bir dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 94, iki dozdan sonra hastaneye yatmaya karşı yüzde 96 etkili olduğunu buldu. AstraZeneca, bir dozdan sonra yüzde 71 ve iki dozdan sonra yüzde 92 etkiliydi.

Pfizer-BioNTech aşısında, Delta varyantından koronavirüs hastalığına karşı etkinlik, bir dozdan sonra yüzde 36 ve iki dozdan sonra yüzde 88 oldu. AstraZeneca için bir dozdan sonra yüzde 30 ve iki dozdan sonra yüzde 67 oldu.

Dr. Gurdasani, "Bu, koruma olmadığı anlamına gelmez. Ancak enfeksiyona veya asemptomatik hafif hastalığa karşı kesinlikle azaltılmış bir koruma var" dedi.

Kendimizi Delta varyantından nasıl koruyabiliriz?

Almanya Robert Koch Enstitüsü (RKI)'nden DW'ye yapılan açıklamada, 1.5 metre mesafeyi korumanın, el yıkama, maske takma ve havalandırma gibi kuralların Delta da dahil olmak üzere bilinen tüm koronavirüs türlerine karşı koruma sağladığı belirtildi. Yayılmanın durdurulması için varyantın olduğu bölgelere seyahat etmekten kaçınılmalı. Dr. Gurdasani, bu nedenle kapsamlı karantina kurallarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

DSÖ'den Van Kerkhove, halk sağlığı ve sosyal önlemlerin stratejik olarak kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Virüsün tüm çeşitlerini durdurmak için hükümetler, topluluklar ve bireyler tarafından desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Delta varyantının belirtileri nelerdir?

Birleşik Krallık'ta Covid-19'lu kişilerde baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş görüldü. Bazı durumlarda öksürük de görüldü. Bilim insanı Tim Spector, "Daha çok genç nüfus için kötü bir soğuk algınlığı gibi" dedi.

Spector, "Bu, insanların sadece hafif bir soğuk algınlığı olduğunu düşünmelerine ve günlerini normal bir şekilde geçirmeye devam etmelerine neden olabilir. Bu semptomları olan kişilerin evde kalmaları ve test yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.