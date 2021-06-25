Delta'dan sonra şimdi de lambda varyantı!

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Koronavirüsün lambda veya C.37 varyantı, yedisi Latin Amerika'da olmak üzere 29 ülkede tespit edildi. Ağustos ayında Peru'da tespit edilen lambda varyantının şimdi yeni enfeksiyonların yüzde 82'sini oluşturduğu ve aynı zamanda Şili'de teyit edilen üç vakadan birinde bulunduğu açıklandı. C.37 varyantının Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Meksika'da da hızla yayıldığı belirtildi.

"AGRESİF OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR BELİRTİ YOK"

DW'nin haberine göre, DSÖ virologu Jairo Mendez-Rico, "Şimdiye kadar lambda varyantının daha agresif olduğuna dair hiçbir belirti görmedik. Daha yüksek enfeksiyon oranları sergilemesi mümkün; ancak henüz onu gamma veya delta varyantı ile karşılaştırmak için yeterli güvenilir veriye sahip değiliz" açıklamasında bulundu.

Alfa (B.1.1.7),beta (B.1.351),delta (B.1.617.2) ve gamma (P.1) varyantları, DSÖ tarafından endişe verici olarak sınıflandırılmıştı.

Mendez-Rico, "Mümkün olmasına rağmen, şu anda varyantların daha tehlikeli olduğuna ve ölüm oranının artmasına neden olduğuna dair bir gösterge yok. SARS-CoV-2'nin evrimi boyunca daha bulaşıcı hale gelmesi muhtemeldir; ancak konakçıya daha fazla zarar vermesi gerekmez" diye konuştu.

AŞILAR VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Aşılamanın en etkili savunmayı sunduğunu söyleyen Mendez-Rico, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya çapında onayladığımız tüm aşılar, genel olarak dolaşımdaki koronavirüs varyantlarına karşı etkili ve bunların lambda'ya karşı daha az etkili olduklarından şüphelenmek için hiçbir neden yok."