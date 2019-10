ABD'li sanatçı Della Miles, Akçakale'de vatandaşlarla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

DELLA MILES KİMDİR?

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson’ın vokalisti olarak tanınan Della Miles 2018 yılında Türkiye’de gündem olmuştur. Gündeme gelme sebebi ise, daha önce tatil için geldiği, Muğla’ya yerleşmesi olmuştur. Muğla Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi’ne yerleşen usta isim dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilmektedir.

ALBÜMLERİ

* Uncivilized (2001)

* Feel Alright feat. Della Miles (2002)

* Follow Me The D-Tour (2003)

* All My Life (2003)

* Simple Days (2012)