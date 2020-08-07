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Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli oyuncuları ve karakterleri

Deli Deli Küpeli, Osman F. Seden'in yazıp Kartal Tibet'in yönettiği 1986 yapımı komedi ve dram filmidir. Peki Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? İşte Deli Deli Küpeli oyuncuları ve karakterleri...

07.08.2020 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Deli Deli Küpeli

Deli Deli Küpeli filmi, Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adlı tiyatro oyununun sinema uyarlamasıdır. Filmde, tımarhaneden kaçıp bir ilçeye gelen delinin, çeşitli rastlantılar sonucu kaymakam olması anlatılır. Peki Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? İşte Deli Deli Küpeli oyuncuları ve karakterleri...

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır.

Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu aşağıdaki gibidir:

  • Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
  • Melike Zobu- Casus Hatice
  • Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
  • Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
  • Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
  • İhsan Yüce- Deli çavuş
  • Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
  • Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
  • Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
  • Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
  • Erol Özkök- Fırıncı
  • Hakkı Kıvanç- Komutan
  • Hakkı Üstün- Başhekim

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