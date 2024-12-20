Dele Alli, Everton'a veda etti

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli, Everton'a sosyal medya hesabından veda etti.

Dele Alli'nin açıklaması:

Dele Alli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2025 beni bazı heyecan verici fırsatlarla yeni bir yola sokabilir. Tüm bunlar gerçekleşmeden önce Everton'daki tüm taraftarlara, çalışanlara ve oyunculara bana verdikleri destek için ne kadar minnettar olduğumu açıkça belirtmek istiyorum.

Sakatlık sonrası kondisyonu yeniden kazanmak için son parçaları bir araya getirmeye çalışmak inanılmaz zorlu bir yolculuktu ve Everton çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri sıkı çalışma için ne kadar teşekkür etsem azdır.

Ne yazık ki işler hepimizin umduğu gibi gitmedi ve yeni bir sayfa açmam için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Bu muhteşem kulüpteki herkese bol şans diliyorum ve umarım yakında tekrar görüşürüz."