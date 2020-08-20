İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eşi ve gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı öldüren İbrahim Yünkutay (32),7 ay sonra yakalandı.

Arnavutköy'de geçen ocak ayında ormanlık alanda eşi Aynur Yünkutay (27) ve gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Murat Olğun'u (30) silahla öldürerek kayıplara karışan İbrahim Yünkutay, 13 Temmuz'da tekrar ortaya çıktı. Yünkutay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Tekinay Sokak'ta Muhittin Çiçek'i silahla vurarak, tekrar kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalışmalarının devamında şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, Başakşehir'de yaptığı operasyon sonucu İbrahim Yünkutay'ı yakaladı. Şüphelinin üzerinde silah ve 9 mermi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen İbrahim Yünkutay'ın 23 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi.