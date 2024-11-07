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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

        'Deha'nın, yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, heyecanla beklenen 8'inci bölümünden ilk tanıtım yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 22:27 Güncelleme: 07.11.2024 - 22:27
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        Yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı
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        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen sekizinci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Yayımlanan tanıtımda İskender parayla Devran'ın ailesini sınayacağının sinyallerini verirken Aysel de Gülce’yle uğraşmaya devam ediyor.

        Sofi'den tam destek alan Devran'ın Karga ile iş birliğine devam etmesi akıllarda soru işareti bırakıyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        İşte 'Deha'nın 8'inci Bölüm Tanıtımı:

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        #deha
        #show tv

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