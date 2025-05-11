'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 30'uncu bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. İmre, Devran’a sadece onu sevdiği sürece yanında olacağını söylerken, Devran bunun artık bir seçenek olamayacağını, aralarındaki bağın çok daha derin olduğunu anlatıyor. Devran, İmre’ye artık aile olduklarından bahsederken, ailenin de ölene kadar birbirlerini bırakamayacaklarını söylemesiyle İmre’yi duygulandırıyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!