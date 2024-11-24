'Deha'nın yeni bölümünden 4'üncü tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın merakla beklenen 10'uncu bölümünden 4'üncü tanıtım izleyicilerle buluştu. İmre, Devran’ı daha yakından tanımaya çalışırken Devran’ın İmre’ye “Bence sen gerçekten sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun” sözleri dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ikili arasında neler olacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

REKLAM advertisement1 Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!