'Deha'nın yeni bölümünde Devran ve İskender sevdikleri kadınlar için mücadele verdi

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecanı yüksek yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Dizinin 25'inci bölümünde Devran, Karahan ve İmre’nin nişanlanması üzerine soluğu İmre’nin yanında aldı. Bu sırada İmre’yi görmeye gelen Karahan, Devran’ı vurdu. Yaralanan Devran’ın tedavisi devam ederken İskender de Aysel’i yeniden kazanmak için onun suçunu Gülce’nin üzerine atma planları yaptı.

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İmre’yi bile gözden çıkaran İskender Karahan ile anlaşma yaparken Devran da Karahan tarafından kaçırılan İmre’nin peşine düştü. Finalde; polisler cinayet şüphelisi olarak Gülce’yi almaya gelirken İmre de Karahan’ı vurarak Devran’ı kurtardı. Yeni bölümde İmre ve Gülce’nin başına neler geleceği büyük merak konusu oldu.

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Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

'DEHA'NIN 25'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Devran, Karahan’ın koluna İmre’nin girmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşarken ikiliyle karşı karşıya geldiğinde tüm duygularını açık etti. Karahan ise Devran’ı alttan alta tehdit ederken Devran ise hiç geri adım atmadı ve Karahan’a İmre’yle ilgili gözdağı verdi. Cesur ise İmre’nin aldığı bu kararın hatalı olduğunu ona anlatmaya çalıştı.

Devran’dan Karahan’a Gözdağı:

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Bölüm boyunca hem Devran, hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorunda kaldılar. Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirmeye çalıştı. Cesur ise bunu fark edip İmre’yi korumak için Devran’la işbirliğine girdi. Devran ve Cesur, Karahan’ın sonunu getirmeye çalışırken Karahan da İskender’den aldığı bilgilerle Devran’a büyük bir ders vermeye karar verdi. Bütün bunlar yaşanırken İskender de Aysel’i yeniden kazanmak için onun cinayet suçunu Gülce’nin üstüne atmak için sinsi bir plan kurdu. Karahan’ın da para desteğiyle delilleri değiştirdi ve Gülce’yi polise ihbar etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan Gülce polisin cinayet şüphelisi olarak kapısına gelmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

REKLAM Bölümün sonunda ise Karahan, Devran’a büyük bir ders vermek için İmre’yi adamlarına kaçırttı. Bunu öğrenen Devran ise tedavisi devam ederken gizlice kaçtı ve İmre’nin peşine düştü. Devran, İmre’nin tutulduğunu düşündüğü mekana gelip Karahan’ın oyununa düştüğünü anladığında iş işten geçmişti. Finalde Karahan, Devran’ı öldürmek için boğazına silahını dayarken İmre, Devran’ı kurtarmak için gelip Karahan’ı arkasından vurdu. Karahan’ın ölüp ölmediği merak konusu olurken yeni bölümde Devran ve İmre’nin yaşayacaklarına dair heyecanı yükseltti. İşte heyecan dolu final sahnesi: ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!