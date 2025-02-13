'Deha'nın 20'nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Deha'nın, 20'nci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 20'nci bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.
İşte 'Deha'nın 20. Bölüm Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtımda Devran’ın cinayetten dolayı gözaltına alınması herkesi şoke ederken İskender, Devran’ı kurtarmak için elinden geleni yapıyor.
Tanıtımın finaline İskender’in, Devran’a ders vermek için Kuduz’la iş birliği yapması damgasını vururken İskender’in nasıl bir oyun planladığı yeni bölüme olan merakı artırıyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.
Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!