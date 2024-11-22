'Deha'nın 10. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın merakla beklenen 10. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

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Yayınlanan tanıtımda Ferman İskender ile ortak olmasından dolayı ailesini karşısına alırken İmre Boran'ın ölümüyle ilgili İskender'den ilk kez şüphe ediyor.