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        Haberler Televizyon 'Deha'nın 10. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın 10. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın merakla beklenen 10. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:54
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        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın merakla beklenen 10. bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Ferman İskender ile ortak olmasından dolayı ailesini karşısına alırken İmre Boran'ın ölümüyle ilgili İskender'den ilk kez şüphe ediyor.

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        Devran'ın da artık onlar gibi mücadele edeceğinin sinyallerini verdiği tanıtımın finalinde Devran'ın izini bulduğu kişi yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        İşte 'Deha'nın 10. Bölüm Tanıtımı:

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        #deha
        #show tv

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