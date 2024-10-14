Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Deha', heyecanın düşmediği yeni bölümüyle çok konuşuldu

        'Deha', heyecanın düşmediği yeni bölümüyle çok konuşuldu

        SHOW TV'de yayınlanan, 'Deha', dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekranların başına topladı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #Deha etiketiyle 6 saat 10 dakika X Türkiye'de TT listesinin zirvesinde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çok konuşuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle de izleyicileri ekranların başına topladı.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici sahneleriyle sosyal medyada da gündem olan ‘Deha’, yeni bölümüyle ABC1 20+’da 6,61 izlenme oranı (reyting) 18,10 izlenme payı (share), AB’de 5,76 izlenme oranı (reyting) 18,01 izlenme payı (share), Total’de de 5,55 izlenme oranı (reyting) 16,21 izlenme payı (share) elde etti.

        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ temponun hiç düşmediği 4'üncü bölümüyle dün akşam SHOW TV’de ekranlara geldi. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi.

        Sosyal medyada da çok konuşulan dizi; #Deha etiketiyle 6 saat 10 dakika X Türkiye’de TT listesinin zirvesinde yer aldı.

        Dizide Ceylan’ın İskender’i vurmasıyla tüm aile büyük bir şaşkınlık yaşarken İskender’in eline büyük bir koz geçti. Devran, Ceylan’ı korumak için İskender’e Karga’nın parasını aklamasında yardım etmeye karar verdi.

        Ceylan, İskender’den ailesinin intikamını aldı;

        REKLAM

        İskender’in evlerinin önüne yığdığı paraları Karga için aklamaya girişen Devran, bir yandan da Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için Boran’ın ölümünden sorumlu tutulan kişiyi hapishanede ziyarete gitti. Cesur, Devran’dan kurtulma planları yaparken Hakim’e ona karşı dikkat etmesini söyledi. Devran’ın bu zamana kadar İskender’e karşı yaptığı zeki planları tek tek Hakim’e anlatan Cesur, Devran’ın kardeşinin intikamını almadan onların peşini bırakmayacağı konusunda Hakim’i uyardı.

        Cesur, Hakim’i töresi ile tehdit etti;

        Devran, İskender’le zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yaptı. Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam attı. Kardeşinin gerçek katilini bulmaya çalışan Devran’ın en başından beri İskender’in adamı Tim’le iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Son olarak İskender’in bilgisayarındaki dosyaları Tim’den isteyen Devran, Boran’a yapılanları izlediği görüntüler sonrasında kriz geçirdi. Ele geçirdiği yeni delilerle soluğu Esme’nin kapısında alan Devran, ondan yardım istedi.

        Devran, kardeşinin son anlarını izledi;

        REKLAM

        Bütün bunlar yaşanırken İmre, İstanbul’a döndü. İskender, İmre’yi karşılamaya giderken onu Karga’ya götürüp mücevherleri teslim etmesini sağladı. İmre, Karga’yla karşı karşıya gelirken ona kolay lokma olmadığını gösterdi. Devran para aklamak için düzenlediği düğüne ailesiyle eksiksiz katılırken İskender de kendi ailesiyle gelip gövde gösterisi yapmak istedi. Ama bu sefer her şey istediği gibi gitmedi. Para, Karga’nın hesabına geçince onunla olan hesaplar sorunsuz kapandı.

        Düğünün finalinde ise Devran, İskender’den aldığı annesinin emaneti olan bileziği herkesin gözünün önünde ona takarak ailesinin geçmişten gelen intikamını aldı. Bu esnada Esme’nin Boran’ın katili sanılan tutukluyla çıkıp gelmesi başta İskender, Cesur ve Hakim olmak üzere herkeste büyük bir şaşkınlık yaratırken Devran ailesine İskender’le olan planlarını açıkladı. Dizinin finalinde ise Gülce’nin Boran’ın katili olmadığı anlaşılan adamı karşısına alıp “Konuş” dediği anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artırdı.

        İskender ve Devran’ın karşılıklı oyun havası;

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        REKLAM

        BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        ‘Deha’nın soluksuz izlenen 4'üncü bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda İskender Devran’a yenilmesinin acısını yaşarken, yeni bölümde oğlundan intikamını nasıl alacağı büyük merak konusu oluyor.

        ‘Deha’nın 5. Bölüm Tanıtımı;

        ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deha

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        Habertürk Anasayfa