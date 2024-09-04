Sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olmaya aday yapım, başrollerinde Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez gibi başarılı oyuncuları buluşturuyor. Umut Aral’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve izleyicilerin ilgisini çekti. Yıllar sonra karşı karşıya gelen bir baba ile oğulun intikam dolu yüzleşmesini konu alan dizi, büyük merak uyandırdı. Peki, "Deha" ne zaman ekrana gelecek? İşte konuyla ilgili bilgiler...