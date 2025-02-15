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        Haberler Televizyon 'Deha'dan yeni tanıtım: Bu akşam senin oyunun bitti

        'Deha'dan yeni tanıtım: Bu akşam senin oyunun bitti

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:19
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        "Bu akşam senin oyunun bitti"
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 20'nci bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’ın yaşaması için çaba göstermesini istiyor. Cesur’un, İhsan’a verdiği fırsatla kendi özgürlüğünü mü yoksa oğlu Karga’nın hayatını mı seçeceği merak konusu olurken Devran’ın aksiyon dolu sahneleri merakı yükseltiyor.

        Tanıtımın finaline ise Devran’ın İskender’le Cesur’un iş birliği yapıp onu alt etmeye çalışmalarını öğrenmesi damgasını vuruyor. Yeni bölümde Devran’ın başına neler geleceği şimdiden büyük heyecan yaratıyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda: Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        Deha’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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