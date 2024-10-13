'Deha'dan yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

'Deha'dan yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

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SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ‘Deha’nın dördüncü bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

Tanıtımda Ceylan tarafından vurulan İskender eline geçen kozun farkındadır. Bunun avantajıyla Devran’ın kendisiyle iş birliği yapmazsa yapabileceklerini anlatırken ikilinin konuşmalarını duyan Gülce’nin ne tepki vereceği merak konusu oluyor.

Senaristliğini; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.