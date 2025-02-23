'Deha'dan yeni bir tanıtım daha

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 21'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’ın gerçekleri göremediğini söyleyip içini dökerken Devran, ona korktuğunu ve aşık olduğunu itiraf bile edemediğini söylüyor. İkilinin yakınlaşması dikkat çekerken bu akşam yayınlanacak bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

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Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!