Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Deha'dan yeni bir tanıtım daha

        'Deha'dan yeni bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 21'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran'ın gerçekleri göremediğini söyleyip içini dökerken Devran, ona korktuğunu ve âşık olduğunu itiraf bile edemediğini söylüyor. İkilinin yakınlaşması dikkat çekerken bu akşam yayınlanacak bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deha'dan yeni bir tanıtım daha
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 21'inci bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’ın gerçekleri göremediğini söyleyip içini dökerken Devran, ona korktuğunu ve aşık olduğunu itiraf bile edemediğini söylüyor. İkilinin yakınlaşması dikkat çekerken bu akşam yayınlanacak bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deha

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Habertürk Anasayfa