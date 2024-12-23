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        Haberler Televizyon 'Deha'da Esme, Cesur'u kurtarmak için geldi

        'Deha'da Esme, Cesur'u kurtarmak için geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', heyecanı yüksek yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:42
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        Esme, Cesur'u kurtarmak için geldi
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam soluksuz izlenen yeni bölümüyle ekranlara geldi. ‘Deha’, tüm dengelerin değiştiği 14'üncü bölümüyle de izleyicileri, ekran başına topladı. Herkesin merakla beklediği 14'üncü bölümünde Devran, Cesur’un peşine düşerken İskender, Aysel’e verdiği sözden dolayı Cesur’u korumaya çalıştı.

        Finalde ise Devran, Cesur’u yakalayıp Karga’nın ellerine teslim etti ama Esme, Cesur’u kurtarmaya gelerek herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. ‘Deha’ reytinglerde ise ABC1 20+’da; 6,16 izlenme oranı (rating) 15,05 izlenme payı (share), AB’de; 5,63 izlenme oranı (rating) 15,35 izlenme payı (share), Total’de ise 5,17 izlenme oranı (rating) 13,36 izlenme payı (share) elde etti.

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        Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, 'Deha'da, başrolleri; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu paylaşıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi; #Deha, #EsDev, #Esme, #Cesur etiketleriyle saatler boyu X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

        'DEHA’NIN 14'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde Karga’nın Hakim’i vurduğu sırada Devran’ın telefonuna gelen mesaj tüm planları değiştirdi. İhsan’ın hamlesiyle Cesur’un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran’ın büyük bir yıkım yaşamasına sebep oldu. Gözü dönen Devran, İskender’le de bu gerçeği paylaşırken hemen Cesur’un peşine düştü. Bir de Karga'dan aldığı intikam yüzünden içerideki adamının hayatına son vermesi Devran için bir vicdan yüküne daha sebep oldu ve Devran'ın daha sert hamleler yapmasını hızlandırdı. Bütün bu yaşananlar Sofi’de büyük bir hayal kırıklığına neden olurken Devran’la arasında büyük bir gerilim yarattı.

        Karga, ağabeyine ateş etti;

        Devran, Cesur’u yakalamak için İhsan’ın kapısını çalarken Karga’nın Hakim’i vurduğu görüntülere karşılık Cesur’u istedi. Devran, İhsan’ın Cesur’u ona getirmesi halinde görüntüleri polise vermeyeceğini söyledi. Devran yol boyunca Cesur’u ararken İskender, Aysel’e verdiği söz nedeniyle Cesur’u Devran’dan önce bulmak için uğraştı. İskender ve Cesur, Aysel’in vurulmasından sonra ilk kez karşı karşıya gelirken eski defterler açıldı. Cesur, babasına hesap sorarken “Bu hayatta babama bile güvenmemeyi senden öğrendim” sözleri herkesi derinden etkiledi.

        Cesur ve İskender yüzleşiyor;

        Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sararken Cesur, son çare olarak Esme’ye tutundu. Cesur’un Esme’yle buluştuğunu öğrenen Devran deliye döndü.

        “İyi bir adam değilim”;

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        Finalde ise İhsan, Cesur’u buldu ve Devran’a teslim etti. Karga ise bütün bu yaşananlarda Cesur’un parmağı olduğunu öğrendi ve ondan intikam almak istedi. Devran tüm planı buna göre kurarken kendi Cesur’la hesaplaşmasını yaşadıktan sonra onu Karga’nın ellerine teslim etti. Karga’nın ellerinde ölümü bekleyen Cesur’u son sahnede büyük bir sürpriz bekliyordu. Cesur’un anlattıklarından etkilenen Esme, Cesur’u kurtarmaya geldi. Esme’nin, Karga ve adamlarına karşı yeni bölümde ne yapacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        ‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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