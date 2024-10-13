Deha yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de! Deha'nın 4. Bölümünde neler olacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Deha, Pazar akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha 4. Bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Ay Yapım imzalı yapımın yeni bölümünde Devran, babasını bu kadar iyi tanımanın verdiği huzursuzlukla evinin önüne yığılan paraları aklamaya girişir. İşte, Show TV ile Deha 4. yeni bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri haberimizde…
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Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Deha, Pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman gibi başarılı oyuncuları buluşturan Deha 4. Bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Deha 4. yeni bölüm izle linki haberimizde...
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DEHA YENİ BÖLÜM İZLE
Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Deha 4. bölümü ile 13 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.
Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu, senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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DEHA’NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
İskender’in vurulmasıyla eline geçirdiği koz için önlem almaya çalışan Devran, babasını bu kadar iyi tanımanın verdiği huzursuzlukla evinin önüne yığılan paraları aklamaya girişir.
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Bir yandan Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için harekete geçerek elde ettiği bir delille birlikte Esme’den yardım ister.
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İskender ile zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yapar.
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Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam atar.
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Para, Karga’nın hesabına geçtiğinde Devran hem annesinin geçmişteki intikamını almış hem de önce Cesur’u sonra İskender’i huzursuz edecek bir delili onların gözüne sokmayı başarmıştır.
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Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.
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İşte Deha 4. bölüm kareleri...
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