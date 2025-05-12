Deha 30. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle
Deha 30. bölüm izle full HD ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha, 11 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosu Damla Serim tarafından kaleme alınan dizinin son bölümünde, Sofi'nin vurulmasıyla sarsılan Devran, intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır. İşte, Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle kesintisiz ve tek parça...
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Deha 30. bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Deha dizisinin 30. bölümünde Karga, İmre’yle Devran konusunda yüzleşir. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar. İşte, Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.
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DEHA'NIN 30. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Devran, nihai planına ilerlerken Sofi’nin vurulmasıyla sarsılır ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır.
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Cengiz’in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender’i tuzağa çekmeye karar verir ve herkesi yanıltarak Sofi’nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başarır.
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Karga, İmre’yle Devran konusunda yüzleşir.
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Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar.
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Karga ile birbirlerine açıktan rest çekerler.
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Bu defa Devran, Karga’nın kurtulmasının mümkün olmadığı bir düşman edinmesini sağlamıştır.
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İskender ise Cesur ve Devran arasındaki ittifaktan şüphelenmeye başlar.
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DEHA SON BÖLÜM İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 30. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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