Deha 25. bölümde neler olacak? Deha 25. bölüm canlı izle
Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği Deha 25. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Diziyi televizyondan izleme şansı bulamayacak seyirciler yeni bölümü Show TV canlı yayınından da izleme fırsatı bulacak. Peki, Deha yeni bölümde neler olacak? İşte, Deha 25. bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın ekran linki...
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Show TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Deha, 25. bölümü ile bu akşam seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümü Show TV canlı yayın ekranından kesintisiz bir şekilde izlenebilecek. Peki, Deha 25. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm özeti ve Deha 25. bölümü kesintisiz, tek parça ve canlı olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...
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DEHA 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar.
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Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir.
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Cesur, İskender’in bu hamlesiyle para için İmre’yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar.
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Karahan Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında artık İmre için daha tehlikelidir.
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Devran İmre’yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel’in ona dönmesini sağlamak için Devran’ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaktadır.
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DEHA 25. BÖLÜMÜ CANLI İZLE
Deha 25. bölüm Show TV canlı yayın ekranında canlı, kesintisiz ve HD kalitesinde yayınlanacak. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.
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