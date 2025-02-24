Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 21. bölümü ile dün akşam izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Devran çok büyük bir kayıp yaşar ve bunun İmre yüzünden olduğunu anladığında artık her şey için çok geçtir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 21. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.