Deha 19. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Deha'nın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, 9 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Deha 19. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü kaçırmak istemeyenler ve diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin 19. bölümünde Devran, Cesur'a karşı en büyük kozunu oynarken Cesur da hayatta kalmaya çalışmaktadır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…
- 1
Show TV’nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, bu akşam 19. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler ve diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler Deha 19. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, bir yandan İmre’nin bir yandan Kuduz’un baskılarıyla yaptığı planla herkesi şaşırtan Devran, aynı zamanda İskender’e de bir ders verir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…
- 2
DEHA'NIN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Devran, Cesur’a karşı en büyük kozunu oynarken Cesur da hayatta kalmaya çalışmaktadır.
- 3
Sofi’den öğrendiği büyük bir bilgiyle ipuçlarını takip eder ve hem Devran’ı hem de Kuduz’u köşeye sıkıştırır.
-
- 4
Fakat Devran aynı zamanda Yıldırım’ın mekanını patlatmış olmanın karşılığını İskender’le öder.
- 5
Bir yandan İmre’nin bir yandan Kuduz’un baskılarıyla yaptığı plan herkesi şaşırtırken aynı zamanda İskender’e de bir ders verir.
- 6
Ama bütün bunlar Devran’ın Sofi’nin en büyük hayal kırıklığı olmasını engelleyemez.
-
- 7
DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 19. Bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
- 8
- 9
-
- 10