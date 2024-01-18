Değnekçilik yapan 3 kişiye gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerden park ücreti alan, dubalama yapıp araçların park etmelerine engel olan "değnekçi" tabir edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Denetimlerde, sokak ve çevrelerinde park etmek isteyen araç sürücülerinden usulsüz ücret talep eden ve araçlarını park etmelerine engel olan E.B, S.A. ve M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Şüpheli E.B'ye, kara yoluna duba koyduğu için 3 bin 135 lira idari para cezası kesildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.