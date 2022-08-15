Değirmendereler Vadisi doğa tutkunlarını bekliyor

Bölgenin ender doğal güzellikler arasında yer aldığını belirten Yıldırım, "Tarlada çalıştıktan sonra sıcaklardan bunaldığımızda köyümüzdeki doğa harikası cennet gibi yerlerde serinliyoruz. Tabi ulaşımımız sıkıntılı olduğu için her zaman gelemiyoruz. Yetkililerden buraya bir yol talep ediyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yanı başımızda dünyaca ünlü Baksı Müzesi var. Burayı da turizme kazandırırsak çok güzel olur" dedi.

"YAZIN BUNALINCA BURADA SERİNLERİZ"

Uğur Yıldırım ise vadide irili ufaklı şelaleler ile göllerin bulunduğunu vurguladı.

Vadiye güçlükle ulaşabildiklerini dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Vadi içerisinde bizim, 'su dökülen taş' olarak adlandırdığımız bir şelale de var. Yazın bunalınca gelip burada serinleriz. Ama yolu çok çileli. Buraya yol yapılmasını, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Baksı Müzesi de burada olduğu için çok güzel bir rota oluşacağını düşünüyoruz.

Gelen turistler burayı gezsin. Bir patika oluşsa bu bizim için yeterli. Misafirlerimizi ağırlarız. Suyumuz güzel, soğuk, dinlendirici. Yüzme alanları var. Şelale yaklaşık 12 metreden akıyor. Ama buraya gelmek çok zor. Burada güzel bir patika yapılmasını istiyoruz."