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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan 2022/12 sayılı Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Söz konusu düzenleme ile hak sahipleri ve sigorta şirketleri trafik kazası sonrasında değer kaybı taleplerine ilişkin eksper atama işlemlerini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde oluşturulan platform üzerinden gerçekleştirebilecek. Eksper atama işlemlerinin yanı sıra atanan eksper değer kaybı tespitlerine ilişkin raporunu bu platform üzerinden hazırlayacak, taraflar raporda yer alan tespitlere bu platform üzerinden itiraz edilebilecek, isterlerse itiraz eksperi ve hakem eksper de atayabilecek.

STANDARDİZASYON SAĞLAYACAK

Uygulama, hak sahiplerinin değer kaybı hesaplama ve raporlama süreçlerinin tamamını kendisinin yönetebilmesini, ekspertiz raporuna kolayca ulaşmasını sağlayacak.

Değer kaybı tespitlerinde standardizasyon sağlayacak bu uygulama ile hak sahiplerinin trafik kazası sonrasında araçlarında oluşan değer kaybına ilişkin tazminat ödemelerini en hızlı bir şekilde elde etmelerine, güvenilir bir tazmin süreci oluşturulmasına imkân sağlanacak.