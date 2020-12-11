Bu yağ; bilimsel adı “Laurus Nobilis” olan defne ağacının taze yapraklarının buhar damıtımı ile çıkarılmaktadır. Defne yaprağı yağının sağlığa olan faydaları arasında antiseptik, antibiyotik, antinevraljik, antispazmodik, analjezik, iştah açıcı, sıkılaştırıcı, böcek öldürücü, sedatif, mide rahatlatıcı, vücudu temizleyici ve tonik bir madde olma gibi özellikleri bulunmaktadır.

Defne Yağının Faydaları Nelerdir?

Kas Ağrılarını Rahatlatır: Her şeyden önce, defne yağı güçlü bir kas gevşeticidir. Vazokonstriktör eylemi, sinirleri ve kasılmaları yatıştırmanın yanı sıra kan dolaşımını teşvik etmeye de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, defne yaprağı yağı baş ağrısı veya migren için çok yararlı bir yağ olarak kabul edilmektedir. Omuz veya boynunuzda ağrı olduğunda kasları rahatlamak için bu yağ ile masaj yapmak özellikle rahatlatıcı olabilmektedir.

Her şeyden önce, defne yağı güçlü bir kas gevşeticidir. Vazokonstriktör eylemi, sinirleri ve kasılmaları yatıştırmanın yanı sıra kan dolaşımını teşvik etmeye de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, defne yaprağı yağı baş ağrısı veya migren için çok yararlı bir yağ olarak kabul edilmektedir. Omuz veya boynunuzda ağrı olduğunda kasları rahatlamak için bu yağ ile masaj yapmak özellikle rahatlatıcı olabilmektedir. Soğuk Algınlığına İyi Gelir: Grip ya da soğuk algınlığına yakaladığınızda, kendinizi bir defne yaprağı yağ buharı size yardımcı olabilmektedir. Sıcak kompres üzerine yağı damlatıp göğse uygulamak da diğer bir seçenek olabilir. Defne yaprağı yağı soğuk algınlığı ile ilişkili enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, terlemeyi teşvik ederek ateş nedeniyle artan vücut sıcaklığını düzenlemektedir.

Grip ya da soğuk algınlığına yakaladığınızda, kendinizi bir defne yaprağı yağ buharı size yardımcı olabilmektedir. Sıcak kompres üzerine yağı damlatıp göğse uygulamak da diğer bir seçenek olabilir. Defne yaprağı yağı soğuk algınlığı ile ilişkili enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, terlemeyi teşvik ederek ateş nedeniyle artan vücut sıcaklığını düzenlemektedir. Antibiyotiktir: Defne yaprağının harika antibiyotik özelliklerine sahip olduğunu bilmekten memnuniyet duyabilirsiniz. Bu, çeşitli mikrop, bakteri ve mantar türlerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Defne yağıyla küçük yaralar, yanıklar, kabarcıklar veya her türlü yarayı temizleyebilirsiniz. Buna ek olarak, herhangi bir yan etkisi yoktur. Özellikle, küçük kazalara eğilimli olan çocuklarda yaraları tedavi etmek için iyi bir seçenek olabilir.

Defne yaprağının harika antibiyotik özelliklerine sahip olduğunu bilmekten memnuniyet duyabilirsiniz. Bu, çeşitli mikrop, bakteri ve mantar türlerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Defne yağıyla küçük yaralar, yanıklar, kabarcıklar veya her türlü yarayı temizleyebilirsiniz. Buna ek olarak, herhangi bir yan etkisi yoktur. Özellikle, küçük kazalara eğilimli olan çocuklarda yaraları tedavi etmek için iyi bir seçenek olabilir. Antiseptiktir: Yaralar, hafif gözükseler de demir nesneler, paslı veya başka türlü kirli nesneler nedeniyle oluştuysa göz ardı edilmemelidir. Yaralar septik veya Tetanos olmaya çok eğilimlidir ve şiddetli konvülsiyonlar, kramplar, nefes darlığı, ağrı, hidrofobi ve hatta delilik gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Yağın antiseptik özelliği, bu tür enfeksiyonlara karşı yaraları korur ve bakteriyel büyümeyi engeller, aynı zamanda bu acı durumlardan kaçınmaya da yardımcı olur.

Yaralar, hafif gözükseler de demir nesneler, paslı veya başka türlü kirli nesneler nedeniyle oluştuysa göz ardı edilmemelidir. Yaralar septik veya Tetanos olmaya çok eğilimlidir ve şiddetli konvülsiyonlar, kramplar, nefes darlığı, ağrı, hidrofobi ve hatta delilik gibi istenmeyen durumlara neden olabilir. Yağın antiseptik özelliği, bu tür enfeksiyonlara karşı yaraları korur ve bakteriyel büyümeyi engeller, aynı zamanda bu acı durumlardan kaçınmaya da yardımcı olur. Spazmları Hafifletir: Kramplar, öksürükler, ağrılar, ishal, sinirsel sıkıntılar ve konvülsiyonlar, spazmın neden olduğu rahatsızlıkların bazılarıdır. Solunum yolları, kaslar, sinirler, kan damarları ve iç organlarda aşırı bir daralma oluşmaktadır. Yalnızca yukarıda tartışılan rahatsızlıklara neden olmakla kalmaz, bazen aşırı olduğu takdirde ölümcül de olabilmektedir. Örneğin, solunum sistemindeki aşırı spazmlar nefes almayı zorlaştırarak ölümlere neden olabilir. Defne yağı, kasılmaları rahatlatabilmektedir. Böylece olası rahatsızlıklardan ve tehlikelerden kurtulmaya da yardımcı olmaktadır.

Kramplar, öksürükler, ağrılar, ishal, sinirsel sıkıntılar ve konvülsiyonlar, spazmın neden olduğu rahatsızlıkların bazılarıdır. Solunum yolları, kaslar, sinirler, kan damarları ve iç organlarda aşırı bir daralma oluşmaktadır. Yalnızca yukarıda tartışılan rahatsızlıklara neden olmakla kalmaz, bazen aşırı olduğu takdirde ölümcül de olabilmektedir. Örneğin, solunum sistemindeki aşırı spazmlar nefes almayı zorlaştırarak ölümlere neden olabilir. Defne yağı, kasılmaları rahatlatabilmektedir. Böylece olası rahatsızlıklardan ve tehlikelerden kurtulmaya da yardımcı olmaktadır. İştahı Artırır: İştah kaybı, metropolit yaşam biçimine yön veren insanlar için çok yaygın bir sorundur. Ofiste olduğu kadar evde yapılan aşırı çalışmalar da iştah kaybına neden olabilir. Bu iştah kaybı sonunda insanlarda akut eksiklikler görülebilmektedir. Dolayısıyla, bu durumlarda bir meze ya da bir aperatif yardımcı olabilmektedir. İştahınızı artırmak için yemeğinize defne yağı eklemek iyi bir tercih haline gelebilmektedir.

Sıkılaştırıcıdır: Defne yaprağı yağı sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir. Bu özellik kaslarda ve dokulardaki sıkılaşmalara destek olmaktadır. Pek çok açıdan faydası olan bu özellik sayesinde diş etleri dişleri daha iyi tutmaktadır. Ciltteki sarkmaların önüne geçilmektedir. Kasları yukarı çekmektedir ve kıl köklerini güçlendirerek saç sağlığına destek olmaktadır. Kan damarlarındaki kasılmaları da kontrol altına alarak kanamayı durdurabilmektedir.

Defne yaprağı yağı sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir. Bu özellik kaslarda ve dokulardaki sıkılaşmalara destek olmaktadır. Pek çok açıdan faydası olan bu özellik sayesinde diş etleri dişleri daha iyi tutmaktadır. Ciltteki sarkmaların önüne geçilmektedir. Kasları yukarı çekmektedir ve kıl köklerini güçlendirerek saç sağlığına destek olmaktadır. Kan damarlarındaki kasılmaları da kontrol altına alarak kanamayı durdurabilmektedir. Mideye İyi Gelir: Midemiz sağlığın temel noktasıdır ve genelde tüm sağlık sorunlarının kökenidir. Midede oluşan herhangi bir rahatsızlık zamanla hastalığa dönüşebilmektedir. İşlevini doğru şekilde yerine getirdiği sürece, vücudun genel sağlığı korunmaktadır. Defne yağının yaptığı da tam olarak budur. Mideyi enfeksiyonlar, ülserler, asitlik gibi sorunlardan uzak tutmaya yardımcı olarak hem mide sağlığını hem de vücut sağlığını desteklemektedir.

Midemiz sağlığın temel noktasıdır ve genelde tüm sağlık sorunlarının kökenidir. Midede oluşan herhangi bir rahatsızlık zamanla hastalığa dönüşebilmektedir. İşlevini doğru şekilde yerine getirdiği sürece, vücudun genel sağlığı korunmaktadır. Defne yağının yaptığı da tam olarak budur. Mideyi enfeksiyonlar, ülserler, asitlik gibi sorunlardan uzak tutmaya yardımcı olarak hem mide sağlığını hem de vücut sağlığını desteklemektedir. Vücudu Temizler: Defne yağı terlemeyi arttırmaktadır ve toksinlerin, aşırı tuzun, suyun ve yağın ter yoluyla vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu özellik vücudun hafiflemesini sağlar. Ayrıca toksinlerin, tuzun ve suyun vücutta birikmesi nedeniyle oluşabilecek hastalıklardan vücudu korur. Terleme, ateş durumunda vücut ısısını da düşürmektedir.

Defne yağı terlemeyi arttırmaktadır ve toksinlerin, aşırı tuzun, suyun ve yağın ter yoluyla vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu özellik vücudun hafiflemesini sağlar. Ayrıca toksinlerin, tuzun ve suyun vücutta birikmesi nedeniyle oluşabilecek hastalıklardan vücudu korur. Terleme, ateş durumunda vücut ısısını da düşürmektedir. Metabolizmayı Destekler: Defne yağı tüm vücut için faydalıdır. Karaciğer, mide ve bağırsakları destekleyerek gıdaların parçalanması ve besin maddelerinin emilmesi gibi metabolik işlevleri geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda uygun atılımı sağlar, hormonların ve enzimlerin endokrin salınımlarını düzenler. Sinir sistemini daha uyanık ve aktif hale getirir. Son olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir, böylece sizi enfeksiyonlardan korur.

Defne yağı tüm vücut için faydalıdır. Karaciğer, mide ve bağırsakları destekleyerek gıdaların parçalanması ve besin maddelerinin emilmesi gibi metabolik işlevleri geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda uygun atılımı sağlar, hormonların ve enzimlerin endokrin salınımlarını düzenler. Sinir sistemini daha uyanık ve aktif hale getirir. Son olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir, böylece sizi enfeksiyonlardan korur. Ağrıları Hafifletir: Defne yağı güçlü bir analjeziktir ve ağrıyı azaltır. Özellikle öksürük ve soğuk algınlığı, viral enfeksiyonlar, influenza ve burkulmalara bağlı ağrılarda etkilidir. Ayrıca, piyasadaki analjezik haplardan daha az yan etkilere sahip olduğu için kalbe, sindirim sistemine ve sinir sistemine zarar vermez.

Defne yağı güçlü bir analjeziktir ve ağrıyı azaltır. Özellikle öksürük ve soğuk algınlığı, viral enfeksiyonlar, influenza ve burkulmalara bağlı ağrılarda etkilidir. Ayrıca, piyasadaki analjezik haplardan daha az yan etkilere sahip olduğu için kalbe, sindirim sistemine ve sinir sistemine zarar vermez. Cilt Sağlığına İyi Gelir: Sağlıklı bir cilt, sadece birkaç defne yaprağı kadar uzaktadır. Bu harika yağ, vitaminler, mineraller ve cilt bakımı için son derece uygun olan antioksidanlar bakımından zengindir. Cildinizi temiz tutmak ve yaşlanmadan ya da cildinize zarar verecek toksinlerden korunmak için destekçi olabilecek antiinflamatuar ve antimikrobiyal faydalarını size sunmaktadır.

Sağlıklı bir cilt, sadece birkaç defne yaprağı kadar uzaktadır. Bu harika yağ, vitaminler, mineraller ve cilt bakımı için son derece uygun olan antioksidanlar bakımından zengindir. Cildinizi temiz tutmak ve yaşlanmadan ya da cildinize zarar verecek toksinlerden korunmak için destekçi olabilecek antiinflamatuar ve antimikrobiyal faydalarını size sunmaktadır. Saç Sağlığına İyi Gelir: Defne yaprağı yağı saçlarınızın sağlığını desteklemeye yardımcı olabilmektedir. Kepeğe karşı mücadele etmek için doğal bir çare olarak hareket edebilmektedir. Kan dolaşımını geliştirdiği için, kafa derinizin sağlığını geliştirir ve saç büyümesini teşvik eder. Bu yağ, bitten kurtulmak için bile bir alternatif oluşturabilir.