21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Ağustos ayında ilişkilerinde problem yaşayarak ayrıldığı öne sürülmüştü. Ancak Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikte görüldüğü bir video çekmiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı.
İkili, 'Delirmişler' notuyla bu görüntüleri yayınlamıştı.
Daha sonra ise; Samyeli'nin, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın son filmi Karakomikler'in galasına katılmaması ve ünlü komedyenin hiçbir paylaşımını beğenmemesi, çift hakkında ayrılık dedikodularını alevlendirdi.
İkili ayrılık iddiaları hakkında sessizliğini korurken, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi sürdürüyor. Ayrıca birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında duruyor.
DEFNE SAMYELİ TELEFONLARI AÇMIYOR
Sadece gazetecilerin değil yakın arkadaşlarının telefonlarına bile çıkmayan Defne Samyeli’nin bundan sonrası için nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.
Samyeli ayrılık dedikodularından sonra bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Yılmaz ve Samyeli, beraberliklerini bu paylaşımla duyurmuştu.
İkili, bu sene Bodrum'da sık sık objektiflere yakalandı. Yılmaz, sevgilisine güneş kremi sürerken böyle görüntülenmişti.
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