Defne Joy Foster vefatının 14'üncü yılında anılıyor

1990'lı yıllarda bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atan oyuncu Defne Joy Foster, vefatının 14'üncü yıl dönümünde anılıyor.

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'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster için rol arkadaşları; İnci Türkay, Jess Molho ve Gül Onat, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla merhum oyuncuya duydukları özlemlerini dile getirdi.

Gül Onat, Defne Joy Foster'ı "Can kızım, aramızda olmanı ne çok isterdim. Artık yüreğimizde, anılarımızdasın. Huzur içinde uyu" sözleriyle andı.

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Jess Molho ise "Defne Joy Foster, özlendin" ifadelerini kullandı.

İnci Türkay da Foster ile 'Sihirli Annem' dizisindeki bir sahneyi yayımlayıp, "Defne'ciğim..." notunu düştü.

BİR OĞLU VAR

Öte yandan vefatıyla magazin dünyasında şok etkisi yaratan Defne Joy Foster'ın, İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden Can Kılıç adında bir oğlu bulunuyor.

DEFNE JOY FOSTER HAKKINDA

Annesi Türk, babası ABD'li olan Defne Joy Foster, 2 Mayıs 1979'da İncirlik’te doğdu. Ortaokulu, İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. Foster, ilk olarak bir müzik kanalında VJ olarak karşımıza çıktı. Ünlü isim, daha sonra televizyonda çeşitli programların sunuculuğunu yaptı ve dizilerde oynadı. Defne Joy Foster, 2008'de Assos'ta görüntü yönetmeni İlker Yasin Solmaz ile nikâh masasına oturdu. Çiftin, 2009'da Can Kılıç adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Foster, 2 Şubat 2011'de İstanbul Caddebostan'da yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde ölü bulundu.

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