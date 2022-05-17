Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'dan 2006 doğumlu pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Defne Başyolcu'nun renklere bağlandığı, bunun yanı sıra bu sezon A takıma yükselen 2004 doğumlu libero Zeynep Palabıyık ve 2005 doğumlu pasör Dilay Özdemir'le yola devam etmeye karar verildiği belirtildi.