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        Haberler Spor Tenis Grand Slams De Minaur çekildi, Djokovic yarı finalde - Tenis Haberleri

        De Minaur çekildi, Djokovic yarı finalde

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:09
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        De Minaur çekildi, Djokovic yarı finalde
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        Wimbledon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Alex De Minaur, Arthur Fils'e karşı 4. tur maçında kalça sakatlığı geçirmesinin ardından Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu." denildi.

        Avustralyalı 9 numaralı seribaşı tenisçi, bugün çeyrek finalde Novak Djokovic ile karşılaşacaktı.

        Sırp raket, rakibinin sakatlığı nedeniyle çeyrek final maçında çıkmadan yarı finale yükselmiş oldu.

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