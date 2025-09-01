Habertürk
        Beşiktaş David Jurasek: Gol atmamız gerekiyordu, atamadık - Beşiktaş Haberleri

        David Jurasek: Gol atmamız gerekiyordu, atamadık

        Beşiktaş'ın oyuncularından David Jurasek, 2-0 yenildikleri Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gol atmamız gerekiyordu, atamadık" dedi.

        Giriş: 01.09.2025 - 00:44 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:44
        "Gol atmamız gerekiyordu, atamadık"
        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ın sol beki David Jurasek, açıklamalarda bulundu.

        "GOL ATMAMIZ GEREKİYORDU, ATAMADIK"

        Karşılaşma sonrası konuşan Çekyalı sol bek, "Rakibimiz iki gol attı. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atamadık. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı daha çok çalıştık ve fırsatlar yarattık. Sonuçta mağlup olduk." dedi.

