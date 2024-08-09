David De Gea, Fiorentina'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

David De Gea, Fiorentina'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

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33 yaşındaki İspanyol eldiven David De Gea, Temmuz 2023'ten beri kendisine takım ararken, İtalyan ekibi Fiorentina'nın yolunu tuttu.

David De Gea, mor menekşeler için sağlık kontrolünden de geçti.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ Fiorentina, İspanyol futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. De Gea, İtalyanlardan 3 milyon euro maaş alacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI Atletico Madrid ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca 664 maça çıktı ve 223 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.