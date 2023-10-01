David Beckham sırrını açıkladı

SIRRINI AÇIKLADI



Konuyla alakalı açıklamada bulunan Beckham, "Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor. Her zaman farklı yönlere giden 4 çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi.