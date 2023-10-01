David Beckham sırrını açıkladı
David Beckham, Victoria Beckham'la 24 yıllık evliliklerinin başarısının anahtarlarını paylaştı. Beckham, "Evlilik zor bir iş. Her zaman farklı yönlere giden 4 çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi
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Victoria Beckham ile 4 Temmuz 1999'dan günümüze mutlu bir evlilik sürdüren David Beckham, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Beckham, 'The Telegraph'a verdiği röportajda Victoria Beckham ile ilişkisine dair bazı bilgiler paylaştı
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David Beckham, evlilik tavsiyesi istendiğinde birbirlerinin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için Victoria Beckham'ın da kendisinin de düzenli olarak ödün verdiğini belirtti.
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SIRRINI AÇIKLADI
Konuyla alakalı açıklamada bulunan Beckham, "Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor. Her zaman farklı yönlere giden 4 çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi.
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"BANA BU KONUYU AÇMA' DEDİ"
Ardından David Beckham, eşiyle gelecekte büyükanne ve büyükbaba olma konusunu konuştuklarını ve bu fikrin kendisini, Victoria Beckham'dan daha rahat hissettirdiğini belirtti.
Beckham, "Victoria'ya, 'Biliyorsun, bir noktada büyükanne olacaksın' dedim. O da 'Bana bu konuyu açma!' dedi" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: AA, AP, Reuters