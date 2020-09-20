DHA

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Greenfield şehrinde, Matt Bete'ye ait evin bahçe kapısını kıran ayı panik yarattı. Evin havuzuna doğru ilerleyen ayı önce havuza yönelip havuzdan su içti.

DHA'nın haberine göre, daha sonra havuzda kenarındaki şezlongta uyuya kalan Bete'ye yaklaştı. Bete'nin ayağına dokunan ve ev sahibini uyandırmaya çalışan ayı korkuya neden oldu.

O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.