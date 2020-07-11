Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Christoph Daum, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'de görev yapmak için kulüple iletişime geçti. Bristol City CEO'su Mark Ashton, Daum'un kendilerine başvurduğunu bildirdi.

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran 66 yaşındaki teknik adam son olarak 2016-2017 arasında Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı.