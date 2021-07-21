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Datça, bayramda nüfusunun dört katı turist ağırlıyor

Ege Denizi ile Akdeniz'in birleştiği Türkiye'nin güney batı ucunda bulunan Muğla'nın Datça ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin tercihi oldu

21.07.2021 - 16:09 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Özel konumu ve geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla bilinen Datça, temiz denizi ve el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor.

     

  • AA'nın haberine göre yerli ve yabancı turistlerin bayram tatilini geçirmek için rağbet gösterdiği Datça'da yer bulamayan bazı ziyaretçiler çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.

     

  • Eski Datça Mahallesi'nde tarihi yapıların bulunduğu alanlarda özellikle yerli turist yoğunluğu yaşanıyor. İlçede tatilini geçiren ve diğer ilçelerden günübirlik gelen çok sayıda ziyaretçi, buradaki yapıları gezerek alanda bulunan doğal ürünleri tatma ve alma imkanı buluyor. Nüfusu 23 bin 700 olan ilçede, şu an ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.

     

     

  • GELMEK İSTEYENLERE REZERVASYON UYARISI

    Datça Kaymakamı Mesut Çoban, ülkenin en güzel noktalarından biri olan Datça'nın özellikle deniz turizmi açısından tercih edilen bir destinasyon olduğunu söyledi.

     

  • Datça Yarımadası'nın Akdeniz ve Ege'nin ayrıldığı önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Çoban, "Şu an Datça, nüfusunun dört katı turisti misafir ediyor. Bu yıl haziranla birlikte yerli turist sayısında salgın öncesi döneme döndük sayılır. Özellikle temmuz ve ağustos döneminde ciddi bir yoğunluğumuz var. Datça planı yapan misafirlerden ricamız, özellikle temmuz ve ağustosta rezervasyon yaptırmadan gelmesinler" dedi.

     

     

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