Datça Yarımadası'nın Akdeniz ve Ege'nin ayrıldığı önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Çoban, "Şu an Datça, nüfusunun dört katı turisti misafir ediyor. Bu yıl haziranla birlikte yerli turist sayısında salgın öncesi döneme döndük sayılır. Özellikle temmuz ve ağustos döneminde ciddi bir yoğunluğumuz var. Datça planı yapan misafirlerden ricamız, özellikle temmuz ve ağustosta rezervasyon yaptırmadan gelmesinler" dedi.