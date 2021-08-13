Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 00.58'de ve 9,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 49,25 kilometre olarak ölçüldü.