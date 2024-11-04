Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 142 sürekli işçi alımı yapacak! Darphane işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 142 sürekli işçi alımı yapıyor. Kamu kurum vc kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvurulan kabul edilmeyecektir. Peki, 2024 Darphane işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
- 1
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacağını duyurdu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. İşte 2024 Darphane işçi alımı başvuru detayları
- 2
DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Türkiye İs Kurumu (İSKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 04.11,2024 - 08.11.2024 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
KURA ÇEKİMİ HAKKINDA
Noter kura çekimi 04.12.2024 günü saat 14.00'dc Darphane vc Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi vc yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
- 3
AÇIKLAMALAR
-
- 4