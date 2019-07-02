02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya’daki küçük bir kasaba olan Winden'da kaybolan iki çocuğun hikayesini anlatan, daha sonra geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zamandaki kurgusuyla kafaları karıştıran Dark dizisinin Türkiye tanıtımı dikkatleri çekmeyi başardı.
Kasabada yaşayan 4 ailenin birbirleriyle olan tuhaf ilişkilerini ortaya koyan dizinin tanıtımında ünlü sanatçı Erol Evgin yer aldı.
Dark'ın Türkiye'de Zaman Yolculuğu adlı videosunda sarı yağmurluğuyla bilinen Jonas'ın Winden Mağaraları'na girdiği zannediliyor. Karakter mağaralarda gezinirken yerde Erol Evgin kasedi buluyor. Ancak daha sonra sarı yağmurluklu ismin Erol Evgin olduğu anlaşılıyor.
Daha sonra başka bir zamanda bulunan kendisiyle karşılaşan Evgin, ‘Ne zamandır yapıyoruz bunu, 33 yıldır mı?’ diyerek, Dark dizisinin temasına uygun bir şekilde videoyu sonlandırıyor.
Netflix’in "Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark inatçı bir illüzyondan ibarettir" açıklamasıyla paylaştığı videoyu izleyenler oldukça şaşırdı.
DARK 1. SEZON ÖZET
2019'da kasabalı bir oğlanın kaybolması, tuhaf ve trajik bir geçmişe sahip olan küçük Alman kasabası Winden'ın sakinleri arasında korkuya neden olur.Umut kırıcı bir keşif polisin şaşkınlık yaşamasına yol açtığında Ulrich, elektrik santrali için arama emri çıkarmaya çalışır. Gizemli bir yabancı, otele giriş yapar.1986'da Ulrich'in kardeşi Mads, bir aydır kayıptır. Geçmiş ve şimdiki zamanın iç içe geçmesi, kafa karışıklığının hüküm sürmesine yol açar.
Tuhaf olaylar nedeniyle dejavu hissi yaşayan Charlotte, Peter'in bir şeyler sakladığından şüphelenir. Magnus karşısına dikildiğinde Franziska sinirden köpürür.Hannah'nın Ulrich'e karşı duyduğu takıntı aşırıya kaçar. Bir yabancı, Regina'dan önemli bir paketi teslim etmesini ister. Martha, Jonas ve Bartosz'un arasında kalır.
Yanıtları bulmak için geçmişe bakan Ulrich, rahatsız edici aile sırlarını araştırmaya başlar. Yeni araçlarla donanan Jonas, mağaranın karanlık derinliklerini araştırır.Ulrich, huzurevinde yaşayan kırılgan ve korkmuş Helge'yi sorgular. Jonas, Mikkel'i arar, ancak yabancı onu geçmişe burnunu sokmaması konusunda uyarır.1953'te iki oğlanın biçimsiz cesetleri inşaat alanından çıkarılır. Gelecekte bu konumda Winden'ın nükleer santrali yükselecektir.
Ulrich kanunla ters düşer. Helge, Egon Tiedemann'ı atlatmaya çalışır. Claudia mağaranın güçlerinden yararlanır. Katharina, Hannah'ya tepki gösterir.Peter, büyük bir şaşkınlık yaşar. Jonas, ailesiyle ilgili gerçeği öğrenir, ancak onu bekleyen başka sürprizler de vardır. Helge, bir fedakârlıkta bulunur.
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