Netflix tutkunlarının merakla takip ettikleri Alman yapımı Dark dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı. Yüksek izlenme sayılarına ulaşan Dark dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlanırken yayın tarihi de belli oldu. İşte Dark 3. sezona dair bilgiler...

DARK 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

DARK 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dark'ın 3. sezonundan ilk fragman 26 mayıs itibariyle yayınlandı. Dark'ın 3. sezonunun yayın tarihi 27 Haziran olarak açıklandı.

Dark’ın yaratıcılarından Baranboodar, 3. Sezonu büyük yolculuğun son döngüsü olarak tanımlamıştı. Bu da demek oluyor ki ilk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesi edinen Dark, 3. sezonuyla veda edecek.

DARK KONUSU NEDİR?

Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir.

Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.

2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.

Birinci sezonda sadece Kahnwald, Nielsen, Doppler ve Tiedemann ailelerinin sırları ortaya dökülmeye başlamamış ayrıca ortadan kaybolan çocuklar ile kasabanın ve sakinlerinin arasındaki bağlar su yüzüne çıktıkça ailelerin hayatları da mahvolmaya başlamıştır.

DARK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Louis Hofmann

Maja Schöne

Oliver Masucci

Stephan Kampwirth

Angela Winkler

Jördis Triebel

Daan Lennard Liebrenz

Lisa Vicari

Moritz Jahn

Paul Lux