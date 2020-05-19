Darıca-Gebze Metro hattı çalışmaları nedeniyle bir sokak araç trafiğine kapatılacak.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Darıca-Gebze metro hattı yapımı sürüyor. 20 Mayıs Çarşamba günü itibariyle Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi, Cevahir Sokak üzerinde çalışma yapacak. Çalışma süresinde araç trafiğine kapalı olacak sokak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce geçici güzergah kullanılması uyarısı yapıldı. Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergahları kullanacak.