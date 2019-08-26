Darbetmek sözcüğü nasıl yazılır? Darbetmek birleşik mi, ayrı mı yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

DARBETMEK DOĞRU YAZIMI NASIL?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, darbetmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Birçok örnekte görülen "darp etmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "darbetmek"tir.