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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale "Dans Adrenalin" Dünya prömiyeri ile sahnedeydi

        "Dans Adrenalin" Dünya prömiyeri ile sahnedeydi

        ​İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, beş parçadan oluşan "Dans Adrenalin" adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:18
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        "Dans Adrenalin" Dünya prömiyeri ile sahnedeydi
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, beş parçadan oluşan “Dans Adrenalin” adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başladı. Bu program, YARGICI’nın desteğiyle döngüsel tasarım, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkat çekerken, aynı zamanda seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

        Programda; önceki sezonlarda MDTistanbul ile çalışmış Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in yeni parçası “Seni Görüyorum”, MDTistanbul sanatçılarından Alper Marangoz’un yeni çalışması “Bahar” ve değişen kastıyla tekrar sergilenecek olan “Koz” adlı çalışması, topluluğun sanatçılarından Ferhat Güneş’in “RE-Side” adlı kısa filminin sahne uyarlaması olan “RESIDE/Düşler 3Kere Görülmeli” ve geçmiş sezonlarda MDTistanbul’un “Akdeniz” adlı gecesinde “Mantra” koreografisiyle yer alan İhsan Rüstem’in “Anikka” adlı yeni çalışması yer alıyor.

        İlk parçanın müzik ve ses tasarımını Jiho Jang’ın, diğer parçaların ise Onur Seçki’nin yaptığı programda, ışık tasarımı Taner Aydın’a, dekor/kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a ait.

        Daha önce gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesi ile çevre ve iklim duyarlılığını vurgulayan Mdtistanbul, "Dans Adrenalin" gecesine de bu hassasiyetle yaklaştı. YARGICI, döngüsel tasarım, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkat çeken gecede Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in “Seni Görüyorum” adlı parçasına destek oldu. Bunun yanında, önceki sezonlarında kullanılmayan ürünlerini ve kumaşlarını MDTİstanbul ile yeniden buluşturarak, döngüsel tasarım disipliniyle “RESIDE/Düşler 3Kere Görülmeli” ve “Seni Görüyorum” adlı parçaların kostümlerinin hazırlanmasına katkı sağladı.MDTistanbul ve YARGICI’nın bu projesi, sürdürülebilirlik ve sanatın bir araya geldiği, değerli bir birliktelik oldu.

        Dans Adrenalin, 15-24 Kasım tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, 28 Kasım AKM Tiyatro Sahnesi, 2 Aralık Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve 12 Aralık AKM Tiyatro Sahnesi ve 20-23 Aralık tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yeniden seyirciyle buluşacak.

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