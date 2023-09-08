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        Haberler Spor Futbol Danimarka'dan San Marino'ya farklı tarife! - Futbol Haberleri

        Danimarka'dan San Marino'ya farklı tarife!

        Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda Danimarka, evinde San Marino'yu 4-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 21:18 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:18
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        Danimarka'dan San Marino'ya farklı tarife!
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        Avrupa Şampiyonası H Grubu beşinci maçında Danimarka, evinde San Marino'yu konuk etti.

        Danimarka mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı ve grup liderliği sürdürdü.

        26. dakikada Hojbjerg'in golüyle perdeyi açan Danimarka, 28'de Maehle'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada ise Wind'in golü ilk yarı skorunu 3-0 olarak ilan etti. 90+3. dakikada Yussuf Poulsen'in golü ise skoru 4-0'a getirdi ve mücadele sona erdi. Danimarka'da Christian Eriksen 3 asistle maçın yıldızlarından oldu.

        Bu sonuçla Danimarka puanını 10'a yükselirken San Marino ise henüz puanla tanışamadı.

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