Daniele Santarelli ve Monica De Gennaro'nun 'özel' maçı: Türkiye-İtalya

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakibi İtalya'nın tecrübeli liberosu Monica De Gennaro, eşi Daniele Santarelli ile yeniden rakip olacakları için heyecanlı olduğunu söyledi.

"HEM O HEM BEN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Maç öncesi İtalyan basınına konuşan De Gennaro, "Benim için elbette özel bir maç olacak, son yıllarda milli takım maçlarında Daniele ile karşılaşmak zorunda kaldığımız çok oldu. Ancak Olimpiyatlar, spor dünyasına ait herkesin en büyük hayali, bu yüzden hem ben hem de o, pazar finaline ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Akşamki maçla ilgili de açıklamalarda bulunan İtalyan voleybolcu, "Her zaman olduğu gibi, sahaya girdiğimizde tüm konsantrasyonumuz maça yönelecek, Türkiye'yi yenmek için en iyi voleybolumuzu göstermeliyiz." ifadesini kullandı.